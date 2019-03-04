3 гола, 2 удаления и незабитый пенальти – «Ювентус» и «Наполи» сделали футбольный вечер еще жарче

«Ювентус» с трудом переиграл «Наполи» в гостевом матче. Игра завершилась со счетом 2:1 и была богатой на события: помимо трех голов на все лады – два удаления и незабитый пенальти.

На 24-й минуте был удален голкипер «Наполи» Алекс Мерет за фол последней надежды на Криштиану Роналду. Момент заслуживал видеоповтора, но Джанлука Рокки не воспользовался VAR и показал прямую красную.

Реализовывать штрафной вызвался Миралем Пьянич, хотя Криштиану находился рядом и имитировал бурную подготовку к пробитию стандарта. У Пьянича получилось не хуже – он перебросил стенку и не оставил шансов вышедшему на замену Оспине.

На 39-й минуте «Ювентус» удвоил счет усилиями Эмре Джана, который замкнул крутой навес с правого фланга из-за пределов штрафной.

Второй тайм начался с удаления Пьянича. Кроме гола, он отличился двумя желтыми карточками. Вторая – за умышленную игру рукой.

В равных составах «Наполи» почувствовал себя увереннее и сократил преимущество «Юве». Кальехон расстрелял Шченсного примерно с полутора метров.

Неаполитанцы имели шансы сравнять счет – за девять минут до окончания основного времени Алекс Сандро сыграл рукой в штрафной. Арбитр отправился смотреть видеоповтор и назначил пенальти. Лоренцо Инсинье пробил в штангу.

«Ювентус» оторвался от «Наполи» на 16 очков.

.В следующем матче туринцы сыграют с «Удинезе», неаполитанцы начнут борьбу в Лиге Европе против «Зальцбурга».

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