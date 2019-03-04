Ванду мочат за то, что она женщина и бывшая порноактриса. Жена Икарди шарит в бизнесе лучше мужиков

Моралистам очень легко уколоть Ванду Нару: в интернете легко ищется эротика с женой известного футболиста, а любовный треугольник с Мауро Икарди и Макси Лопесом уже легенда. Теперь пара погрузилась в скандал, связанный с новым контрактом Мауро в «Интере». Нару боятся и ненавидят за успех.

Девушка занялась агентской деятельностью на топ-уровне в 28 лет. В этом возрасте множество мужчин переживает личностный кризис, связанный с отсутствием значимых достижений. К этому моменту Ванда уже была успешной телеведущей и моделью. Но не испугалась ни работы в совершенно незнакомой патриархальной сфере, ни ответственности за будущее мужа.

Мауро Икарди и Ванда НараOther Agency

К совместному бизнесу Икарди и Нара пришли одновременно. Ванда еще Макси предлагала заняться его делами, но бывший муж снисходительно отказался. Зато Мауро во время обсуждения контракта с адвокатом вспомнил, что в доме жены юриспруденция – почти семейный бизнес. Обеих дочерей родители Нары отдали на учебу в юридический университет. Ванда бросила вуз и занялась карьерой, но базисные знания остались при ней.

На первые встречи с партнерами Нара ходила в компании адвоката и ассистента, но очень быстро накусалась в искусстве ведения переговоров, и нужда в помощниках отпала. «Я начала с одного из его небольших контрактов по правам на изображения, с мелочи, но естественным образом работа развивалась дальше. Все всегда меня уважали, потому что знали, какую роль доверил мне Мауро», – рассказала Ванда.

Деловые отношения Икарди с женой сделали футболиста богаче на очень крупные суммы. Первый агент Мауро в 2013-м выбил у «Интера» контракт лишь на 900 тысяч евро в месяц. Когда через два года за дело взялась Ванда, ее муж стал самым высокооплачиваемым игроком «нерадзурри» с окладом в 3,6 миллиона евро. Через год Нара добилась повышения еще на миллион в год.

Но кроме футбольного контракта у Икарди есть куча рекламных соглашений. До Ванды у аргентинца не было ничего, кроме банального соглашения с Nike по бутсам. В 2018-м Нара выбила из американцев контракт до конца карьеры мужа: по новой сделке с найками аргентинец – одно из ведущих рекламных лиц компании до 2027 года, когда ему исполнится 34 года. Кроме Nike, Ванда оформила сделки с Dolce&Gabbana, Pepsi, Philipp Plein.

Икарди всегда увлекался автомобилями. После сделок, выбитых его женой, Мауро разошелся на полную: в семейном гараже есть Bentley Bentayga ($175k), Rolls-Royce Ghost ($320k), Range Rover Sport ($75k), Lamborghini Huracan Spyder ($320k), Hummer H2 (около $350k). А еще личный самолет и яхта. Ванда – идеальная девушка, которая не тянет из мужа заработки, а эффективно зарабатывает кэш и эффектно тратит его вместе с мужчиной.

В конце 2018-го Ванда занялась новым контрактом Мауро с «Интером». Клуб предлагает лучшему игроку 6 миллионов евро в год. Ванда требует 9. В ответ клуб ноет, чтобы Икарди нанял агента-мужчину, Ванда откровенно рассказывает, что у нее есть предложения от «Реала», «Барселоны» и топ-клубов Англии. За это медиа обвиняют ее в непрофессионализме, а фанаты забросали автомобиль девушки и ее детей камнями. Но ни один человек не наезжал на Райолу, когда тот устроил шоу из нового контракта Доннаруммы с «Миланом». Или Мендеша, распускавшего слухи о возвращении Роналду в «МЮ». Нару шантажируют отношениями с клиентом и лишают Икарди капитанской повязки.

При этом девушка-агент ставит абсолютно адекватные условия: в Серии А Роналду зарабатывает 31 миллион, Игуаин получал 9,5, лавочник Дибала доволен семью мультами. А «Интер» предлагает лучшему бомбардиру чемпионата зарплату на уровне Эмре Джана.

Ванда играет в нечестную патриархальную игру по мужским правилам, но всегда выигрывает, и за это девушке мелочно припоминают неоднозначное прошлое. 99% моралистов, осуждающих Ванду за съемки в порно, регулярно смотрят фильмы для взрослых сами. Но никто из них пока не заработал столько денег умом и характером, как это сделала пробивная блондинка.

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