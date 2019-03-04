«Ты выжгла землю вокруг Икарди и создала проблемы». Антонио Кассано наехал на Ванду Нару в ток-шоу

Экс-игрок «Интера» и «Милана» Антонио Кассано стал гостем итальянского ток-шоу «Тики-така», которое регулярно посещают Мауро Икарди и его жена Ванда Нара.

Кассано раскритиковал Нару, которая занимает должность агента Икарди.

«Своими действиями и заявлениями ты подставила Мауро и создала вокруг него выжженную землю. Ты слишком много говоришь, и это причина, по которой «Интер» лишил Икарди капитанской повязки. Ты много говоришь о Спаллетти, о команде и создаешь проблемы», – приводит слова Кассано Calciomercato.

26-летний Икарди в последний раз сыграл за «Интер» 9 февраля.

«Интер» идет на четвертом месте в Серии А, уступая 25 очков «Ювентусу».

Ванду не любят за то, что она женщина. Но жена Икарди разбирается в бизнесе лучше мужиков

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