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«Ты выжгла землю вокруг Икарди и создала проблемы». Антонио Кассано наехал на Ванду Нару в ток-шоу

«Ты выжгла землю вокруг Икарди и создала проблемы». Кассано наехал на Ванду в ток-шоу
Eurosport

1 час назад

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Экс-игрок «Интера» и «Милана» Антонио Кассано стал гостем итальянского ток-шоу «Тики-така», которое регулярно посещают Мауро Икарди и его жена Ванда Нара.

Кассано раскритиковал Нару, которая занимает должность агента Икарди.

«Своими действиями и заявлениями ты подставила Мауро и создала вокруг него выжженную землю. Ты слишком много говоришь, и это причина, по которой «Интер» лишил Икарди капитанской повязки. Ты много говоришь о Спаллетти, о команде и создаешь проблемы», – приводит слова Кассано Calciomercato.

  • 26-летний Икарди в последний раз сыграл за «Интер» 9 февраля.
  • «Интер» идет на четвертом месте в Серии А, уступая 25 очков «Ювентусу».

Ванду не любят за то, что она женщина. Но жена Икарди разбирается в бизнесе лучше мужиков

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