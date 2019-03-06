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Кулибали пригласил 46 родственников на матч «Наполи» – «Ювентус», отплатив перелет, жилье и билеты

Кулибали пригласил 46 родственников на матч «Наполи» – «Ювентус», отплатив перелет, жилье и билеты
Eurosport

1 час назад

Большой человек.

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали привез на игру с «Ювентусом» 46 родственников, включая родителей, которые живут во Франции.

27-летний сенегалец оплатил им перелет, проживание, городской транспорт, билеты на матч, а также устроил после игры ужин, сообщает твиттер-аккаунт Everything Napoli.

  • Неаполитанцы уступили со счетом 1:2 и отпустили «Ювентус» уже на 16 очков.
  • В свою очередь, в борьбе за второе место они опережают «Милан» на восемь очков, а «Интер» на девять.
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