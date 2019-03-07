«Рома» уволила Эусебио ди Франческо, главный кандидат на замену – Клаудио Раньери

«Рома» отправила в отставку главного тренера Эусебио ди Франческо после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».

«Хочу поблагодарить Эусебио за работу. Он всегда работал как профессионал и ставил интересы клуба выше личных. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – приводит слова президент клуба Джеймса Паллотты сайт римлян.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, на сменц Ди Франческо придет Клаудио Раньери, который уже тренировал «Рому» в 2009-2011 годах.

Ди Франческо работал в «Роме» с 2017 года. В сезоне-2018/19 «волки» идут на пятом месте в чемпионате Италии, а из Кубка страны вылетели в 1/4 финала, проиграв «Фиорентине» – 1:7.

Последним клубом Раньери был английский «Фулхэм».

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