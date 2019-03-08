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Рамон Родригес Мончи покинул пост спортивного директора «Ромы»

Мончи покинул пост спортивного директора «Ромы»
Eurosport

1 час назад

Ушел вслед за тренером римлян.

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи расторг контракт с римским клубом по обоюдному согласию сторон.

Новым спортивным директором «волков» стал Фредерик Массара, сообщает официальный сайт римлян.

  • Ранее «Рома» уволила главного тренера Эусебио ди Франческо. Перестановки связаны с вылетом из Лиги чемпионов от «Порту».
  • Мончи работал в Риме с 2017 года, до этого он занимал аналогичную должность в «Севилье».

Фанаты «Ромы» заслужили вылет отношением к игрокам. Освистанный Флоренци похоронил клуб в 1/8 ЛЧ

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