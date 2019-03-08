«Это был ужин». Аллегри защитил игроков, которых после матча с «Атлетико» застали с 60 моделями

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о вечеринке игроков после поражения от «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Футболисты улетели в Турин на частном самолете и устроили кутеж в отеле Starhotel Majestic. Отмечается, что на вечеринке не было Федерико Бернадески и Андреа Бардзальи, но присутствовали 60 моделей.

«Это был ужин. Но я тренер, а не надсмотрщик. Футболисты так решили – это правильно, это оживило атмосферу. Парни знают об ответственности за поступки. Думаю, этот ужин принес удачу, после него обыграли «Наполи», – цитирует Аллегри Calcio Mercato.

Ответная игра с «Атлетико» пройдет 12 марта. Первый матч «индейцы» выиграли со счетом 2:0.

В Серии А «Юве» обыграл «Наполи» со счетом 2:1 и оторвался на 16 очков.

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