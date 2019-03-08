«Когда тебе звонит «Рома», невозможно сказать нет». Клаудио Раньери вернулся в Рим
Задача – путевка в Лигу чемпионов.
Клаудио Раньери назначен главным тренером «Ромы» после увольнения Эусебио ди Франческо.
«Я рад вернуться домой. Когда тебе звонит «Рома», невозможно сказать нет» – отметил Раньери. Перед ним поставлена задача квалифицироваться в Лигу чемпионов.
- В сезоне-2018/19 «волки» идут на пятом месте в чемпионате Италии. Из Кубка страны они вылетели в 1/4 финала, проиграв «Фиорентине» – 1:7, а в 1/8 финала ЛЧ уступили «Порту».
- Раньери уже тренировал «Рому» в 2009-2011 годах.
- Последним клубом Клаудио был английский «Фулхэм».
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