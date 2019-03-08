«Рома» уволила тренера Ди Франческо и лучшего менеджера Испании Рамона Мончи. Что пошло не так?

Еще до матча против «Порту» итальянские журналисты утверждали – «Рома» расстанется с Ди Франческо в случае победы лиссабонцев. «Порту» прошел «волков», но судейство получилось настолько неоднозначным, что Эусебио был в праве рассчитывать на еще один шанс.

Чуда не произошло, и 7 марта Джеймс Паллотта прикончил карьеру Ди Франческо в клубе. На следующий день подобная учесть настигла спортивного директора Ромона Мончи. Один из самых перспективных дуэтов Серии А потерял работу и вряд ли считает это справедливым решением.

В чем виноват Ди Франческо

Против коуча неожиданно сыграл отличный прошлый сезон. Тогда «Рома» уверенно ворвалась в тройку и впервые за 34 года пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Невероятный камбэк с «Барселоной» и достойная рубка с «Ливерпулем» убедили Паллотту, что клуб еще не достиг потолка. Любитель постоянного прогресса разочаровался нынешним сезоном и в первую очередь поражением от «Порту» – путь в ЛЧ оборвался в 1/8 финала.

Разочаровало президента и положение в Серии А, где «Рома» идет пятой. Правда, босс проигнорировал мизерное отставание «волков» – каких-то три очка до хромого «Интера» и путевки в ЛЧ. Паллотта поддался эмоциям и опрометчиво сравнил нынешний сезон с аномально успешным прошлым. Босс посчитал, что полуфинал ЛЧ – новая планка для клуба, и опускаться ниже нее недопустимо.

Не добавляли Ди Франческо уверенности и слухи о скорой замене. По ходу сезона на его кресло просматривались Пануччи, Раньери, Сарри и Соуза. Желание Паллотты изменить все прямо сейчас оказалось сильнее разума и лояльности тренеру, с которым команда зажгла в Европе.

Эусебио ди Франческо, «Рома»Getty Images

В чем виноват Мончи

Испанец всегда работал исключительно на перспективу – он приглашал неизвестных или еще не раскрученных звезд, помогал им расти и продавал за огромные деньги. Аналогичную модель он выстроил и в Риме: за прогрессом приехали Чорич, Дзаньоло, Фузато, Бьянда, Клюйверт, Кристанте, Ундер, Шик и Пеллегрини.

Для того, чтобы механизм заработал, нужно время. Его Мончи и Ди Франческо не получили – опять же из-за успешной ЛЧ-2017/18. В «Севилье» были довольны регулярными победами в Лиге Европы и чтили спортивного директора, а в Риме можно лишиться работы даже за плей-офф ЛЧ.

Почему ушли оба

Главными ошибками Мончи стали продажа Стротмана и покупка Нзонзи. Сначала приглашение француза в Риме расценивали, как большой успех: интерес к полузащитнику приписывали «Ман Сити», «Барселоне», «ПСЖ» и другим монстрам. На деле все оказалось сложнее, и Стивен не вписался в модель Ди Франческо.

Коуч выстраивал на «Олимпико» 4-3-3, где главным стабилизатором выступал Стротман. Но Мончи продал подверженного травмам голландца, а Нзонзи оказался не готов к функциям бокс-ту-бокс. Французу больше подходила роль чистого опорника, которая уже была занята Де Росси. Для схемы Ди Франческо Нзонзи оказался слишком прямолинейным и статичным.

Рамон МончиImago

Из-за этого «Рома» словила дисбаланс и заиграла слишком открыто. «Волки» атаковали чаще, но допустили много свободных зон в обороне. Коуч переметнулся сначала на 4-2-3-1, потом на 3-5-2 и обратно, однако наткнулся на другие проблемы, на исправление которых ему не хватило времени.

Corriere dello Sport писала, что судьба Ди Франческо была в руках Мончи. Журналисты даже сообщали о конфликте мужчин, но все же испанец поддерживал коуча и рассчитывал на совместное продолжение работы. Это подтверждает тот факт, что работу в Риме потеряли оба, а не кто-то один. Главным виновником Паллотта посчитал тренера, а спортивный директор ушел за компанию. Даже несмотря на то, что принес клубу 125 млн евро за Наингголана, Алиссона и Стротмана.

«Прекрасно понимаю, что фанаты хотят побед. Но еще важнее быть конкурентоспособными. Командой, которая близка к успеху. Лучше так, чем выиграть один трофей и забыть о победах. Фанатам стоит научиться видеть серый цвет, а не только хорошее и плохое», – четко описал ситуацию Мончи.

Исправлять ошибки Рамона и Эусебио уже назначены Фредерик Массара, ранее работавший в клубе до Мончи, и Клаудио Раньери, который за год провалился в «Нанте» и «Фулхэме». Если о новом вызове Ди Франческо пока ничего не известно, то на Мончи уже претендует «Арсенал» – без работы топовый функционер не останется.

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