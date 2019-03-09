Журналист Il Giornale: «У Гвардиолы есть устная договоренность с «Ювентусом» по 4-летнему контракту»

Журналист Il Giornale Луиджи Гуэлпа рассказал инсайд, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить «Ювентус».

«Я узнал, что Пеп уже достиг устной договоренности с «Ювентусом» на четыре года. Мне сказал это тот же человек, который сообщил, что Роналду едет в Турин», – цитирует Гуэлпу Calciomercato.

Контракт Гвардиолы с «Сити» действует до июня 2021 года.

Пеп возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, а также два раза Кубок Лиги.

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