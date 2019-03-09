19-летний форвард «Юве» Мойзе Кин сделал первый дубль за туринцев и прибил «Удинезе»
Легкая прогулка.
«Ювентус» уверенно обыграл «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.
Счет открыл Мойзе Кин на 11-й минуте, замкнув прострел с нескольких метров.
Спустя 28 минут 19-летний страйкер оформил дубль, убежав к воротам и пальнув в ближний угол.
Счет до крупного на 66-й минуте довел Эмре Джан с точки.
А через пять минут Матюиди забил головой с 10 метров после навеса Бентанкура.
Гол престижа на счету Кевина Лазаньи.
- Кин до матча с «Удинезе» провел всего пять минут в Серии А за «Юве».
- На счету Мойзе есть гол за туринцев в Кубке Италии в ворота «Болоньи».
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