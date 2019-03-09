19-летний форвард «Юве» Мойзе Кин сделал первый дубль за туринцев и прибил «Удинезе»

«Ювентус» уверенно обыграл «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

Счет открыл Мойзе Кин на 11-й минуте, замкнув прострел с нескольких метров.

Спустя 28 минут 19-летний страйкер оформил дубль, убежав к воротам и пальнув в ближний угол.

Счет до крупного на 66-й минуте довел Эмре Джан с точки.

А через пять минут Матюиди забил головой с 10 метров после навеса Бентанкура.

Гол престижа на счету Кевина Лазаньи.

Кин до матча с «Удинезе» провел всего пять минут в Серии А за «Юве».

На счету Мойзе есть гол за туринцев в Кубке Италии в ворота «Болоньи».

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