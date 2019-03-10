«Милан» и «Саутгемптон» синхронизировались: Билья и Уорд-Проуз положили голы-близнецы в девятку

Полузащитник итальянского «Милана» Лукас Билья и игрок английского «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз неожиданно синхронизировались и положили практически одинаковые голы «Кьево» и «Тоттенхэму».

«Милан» получил право на штрафной на 31-й минуте с выгодной позиции. Билья подошел к мячу, разогнался на короткой дистанции и ловко перекинул стенку. Вратарь не понял, что происходит.

Уорд-Проуз отличился на 80-й минуте – «Саутгемптон» пробивал штрафной с той же точки. Похожим образом разогнавшись, Джеймс загнал мяч в ворота.

«Саутгемптон» переиграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

«Милан» вырвал победу у «Кьево» с аналогичными показателями.

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте