El País: «Ювентус» предложил Зинедину Зидану контракт до 2022 года

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает варианты относительно будущего места работы и, возможно, не вернется на «Сантьяго Бернабеу».

Специалист пока отказал Флорентино Пересу в возвращении в Мадрид в середине сезона, но готов рассматриваться все варианты по его окончании. По информации El País, у Зидана уже есть предложение от туринского «Ювентуса» до 2022 года.

С Зиданом «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд.

Зинедин играл за туринский клуб с 1996 по 2011 год, после чего как раз и перешел в мадридскую команду.

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