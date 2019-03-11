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El País: «Ювентус» предложил Зинедину Зидану контракт до 2022 года

El País: «Ювентус» предложил Зидану контракт до 2022 года
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

У дона Флорентино серьезные конкуренты.

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает варианты относительно будущего места работы и, возможно, не вернется на «Сантьяго Бернабеу».

Специалист пока отказал Флорентино Пересу в возвращении в Мадрид в середине сезона, но готов рассматриваться все варианты по его окончании. По информации El País, у Зидана уже есть предложение от туринского «Ювентуса» до 2022 года.

  • С Зиданом «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд.
  • Зинедин играл за туринский клуб с 1996 по 2011 год, после чего как раз и перешел в мадридскую команду.
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