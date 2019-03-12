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Роналду – самый популярный спортсмен-2018 по версии ESPN, Хабиб – 15-й, Шарапова – 37-я

Роналду – самый популярный спортсмен-2018 по версии ESPN, Хабиб – 15-й, Шарапова – 37-я
Eurosport

1 час назад

Месси занял третье место, уступив серебро Леброну.

ESPN опубликовал рейтинг самых популярных спортсменов 2018 года. Топ был составлен на основании гонораров и рекламных доходов спортсменов, а также их популярности в соцсетях и Google.

Первое место в рейтинге занял футболист Криштиану Роналду. А вот так выглядит первая десятка:

1. Криштиану Роналду (футбол);

2. Леброн Джеймс (баскетбол);

3. Лионель Месси (футбол);

4. Неймар (футбол);

5. Конор Макгрегор (ММА);

6. Роджер Федерер (теннис);

7. Вират Кохли (крикет);

8. Рафаэль Надаль (теннис);

9. Стефен Карри (баскетбол);

10. Тайгер Вудс (гольф).

  • Дагестанский боец MMA Хабиб Нурмагомедов занял 15-е место.
  • Российская теннисистка Мария Шарапова оккупировала 37-ю строчку.

Криштиану Роналду: «Забивать в Серии A сложнее, чем в Примере и АПЛ»

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