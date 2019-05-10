Федерация футбола Италии отстранила Мино Райолу от агентской деятельности на три месяца, а его двоюродного брата Винченцо – на два.

Причины этого решения не уточняются, адвокат Райолы обратился в организацию за разъяснениями, сообщает Gazzetta dello Sport.

Мино отбудет дисквалификацию и получит право на участие в переговорах с итальянскими клубами 9 августа.

Райола ведет дела таких футболистов, как Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма и Матейс де Лигт.

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