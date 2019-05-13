Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высмеял защитника «Ромы» Алекссадро Флоренци из-за небольшого роста.

Перепалка произошла в очном матче 36-го тура чемпионата Италии на 59-й минуте. Игроки устроили перепалку, и Роналду жестом попросил оппонента замолчать, явно указав на его маленький рост. «Ты слишком мал, чтобы говорить», – заявил Криш.

«Мы дважды выбивали мяч, но он вместо этого продолжал играть. У нас с Коларовым в первом тайме тоже была возможность быстренько продолжить игру, но мы выбивали мяч. У него есть «Золотой мяч», и он, очевидно, считает, что имеет право делать то, что он сделал.

Я тоже иногда делаю глупости или говорю чушь на поле, но все это остается там же», – высказался после игры Флоренци в интервью официальному сайту «Ромы».

Разница в росте между Криштиану и Флоренци составляет 14 см (187 и 173).

«Рома» выиграла у «Ювентуса» со счетом 2:0.

«Юве» досрочно оформил чемпионство.

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