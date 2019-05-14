Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить «Ювентус» – руководство туринского клуба считает его кандидатуру приоритетной.

Информация о возможном сотрудничестве с Дешамом появилась перед встречей нынешнего тренера «Юве» Массимилиано Аллегри с президентом клуба Андреа Аньелли, которая состоялась 8 мая. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Tuttosport.

50-летний Дешам работал в «Ювентусе» в сезоне-2006/07 и вывел команду из серии B обратно в высший дивизион после коррупционного скандала.

Летом 2018 года он привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России.

Daily Mail: Аллегри покинет «Ювентус», чтобы возглавить «ПСЖ»

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