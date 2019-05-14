Капитан «Ромы» Даниэле де Росси высказался об уходе из римского клуба, за который он выступал с 2002 года.

«Вчера меня проинформировали о том, что со мной не продлят контракт. Мне почти 36 лет; когда с тобой в таком возрасте не продлевают контракт, то есть только один выход. У меня было чувство, что я мог бы провести в «Роме» еще один или два сезона, но есть решения, которые я должен уважать.

Я ничего не прошу. На месте руководства я бы продлил контракт со мной: в этом году, оправившись после травмы, я играл хорошо. Я подумаю о том, чтобы поискать себе новую команду. Это совершенно новый опыт для меня, мне нужно поговорить с семьей и агентом. Я бы хотел и дальше играть за «Рому», но клуб этого не хочет», – цитирует Де Росси Goal.

В чемпионате Италии-2018/19 Де Росси провел 17 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

За два тура до финиша «Рома» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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