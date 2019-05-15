12 мая 19-летний воспитанник «Наполи» Джанлука Гаэтано пережил спектр эмоций.

Он дебютировал за родной клуб в матче 36-го тура Серии А против команды СПАЛ, а через несколько часов его бабушка скончалась, радуясь за успех внука. По информации Napoli Today, родные Гаэтано вышли во двор и запустили фейерверк в честь достижения футболиста. Шум не понравился соседям: они стали ругаться с бабушкой Кармелой и позвонили в полицию. У пожилой женщины случился сердечный приступ, и она умерла.

«Ты увидела мой дебют, а я не смог увидеть тебя в последний раз. Спасибо за все прекрасное, за рождественские обеды и все дни рождения. Спасибо за все эти годы, прости, что не смог увидеть тебя в последний раз и обнять. Я люблю тебя, бабушка, покойся с миром. Ты всегда будешь в моем сердце», – написал Гаэтано.

«Наполи» победил СПАЛ со счетом 2:1.

Гаэтано вышел в добавленное время.

44-летний судья умер от сердечного приступа во время матча

Качай приложение Eurosport для iOS или Android