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AS: Де Росси продолжит карьеру в MLS. Им интересуется «Нью-Йорк Сити»
Еще поблистает напоследок.
Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси может продолжить карьеру в американской MLS.
По информации AS, интерес к 35-летнему футболисту проявили несколько заокеанских клубов, но самым вероятным вариантом продолжения карьеры источник называет «Нью-Йорк Сити». В 2015 году за эту команду выступал бывший партнер Де Росси по сборной Италии Андреа Пирло.
- «Рома» объявила об уходе Де Росси, футболист может перейти в новый клуб в качестве свободного агента.
- Игрок провел в римской команде почти 18 лет.
Де Росси: «Я бы хотел и дальше играть за «Рому», но клуб этого не хочет»
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