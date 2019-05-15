Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси может продолжить карьеру в американской MLS.

По информации AS, интерес к 35-летнему футболисту проявили несколько заокеанских клубов, но самым вероятным вариантом продолжения карьеры источник называет «Нью-Йорк Сити». В 2015 году за эту команду выступал бывший партнер Де Росси по сборной Италии Андреа Пирло.

«Рома» объявила об уходе Де Росси, футболист может перейти в новый клуб в качестве свободного агента.

Игрок провел в римской команде почти 18 лет.

Де Росси: «Я бы хотел и дальше играть за «Рому», но клуб этого не хочет»

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