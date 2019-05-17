Getty Images
Аллегри покинет «Ювентус» в конце сезона
Макс выиграл все, кроме Лиги чемпионов.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не будет руководить командой в сезоне-2019/20. Итальянский коуч покинет клуб по окончании текущего сезона.
- Пресс-конференция с участием Аллегри и президента клуба Андреа Аньелли пройдет 18 мая.
- Аллегри с «Юве» сделал четыре дубля в Италии (чемпионат + кубок), в сезоне-2018/19 выиграл пятый чемпионский титул и дважды играл в финале ЛЧ.
Daily Mail: Аллегри покинет «Ювентус», чтобы возглавить «ПСЖ»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте