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Аллегри покинет «Ювентус» в конце сезона

Аллегри покинет «Ювентус» в конце сезона
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Макс выиграл все, кроме Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не будет руководить командой в сезоне-2019/20. Итальянский коуч покинет клуб по окончании текущего сезона.

  • Пресс-конференция с участием Аллегри и президента клуба Андреа Аньелли пройдет 18 мая.
  • Аллегри с «Юве» сделал четыре дубля в Италии (чемпионат + кубок), в сезоне-2018/19 выиграл пятый чемпионский титул и дважды играл в финале ЛЧ.

Daily Mail: Аллегри покинет «Ювентус», чтобы возглавить «ПСЖ»

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