17 мая стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет команду по окончании сезона. В Турине Макс провел пять сезонов и выиграл 11 трофеев: пять чемпионатов Италии, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.

Почему Аллегри покинул «Юве»?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но довольно очевидно, что виной всему неудачные результаты «Ювентуса» в Лиге чемпионов. После первого матча 1/8 финала против «Атлетико» (0:2) Goal со ссылкой на Corriere dello Sport сообщал, что Аллегри может подать в отставку сразу после вылета от «индейцев».

Массимилиано АллегриGetty Images

В том противостоянии «Юве» все же прошел дальше (зарешал Криштиану), но уже в 1/4 финала случился новый коллапс – на этот раз фатальный. «Бьянконери» без шансов влетели молодому и дерзкому «Аяксу», а Аллегри не смог выиграть Лигу чемпионов даже с пятой попытки. Бессчетные победы в Серии A уже давно не удовлетворяют туринских боссов, поэтому Аньелли, Паратичи и Аллегри решили расстаться полюбовно, пока ситуация не достигла критической отметки и Макса не пришлось бы увольнять по ходу сезона.

Виноват ли в уходе Аллегри Криштиану?

Вряд ли Криш был сильно разочарован тренерскими умениями Массимилиано, но есть человек, которого он на 100% хотел бы видеть у руля «Юве». Этот человек – Хосеп Гвардиола; Криш и Пеп никогда не работали вместе, но, как пишет Marca, португалец находится под впечатлением от работы каталонского коуча в «Манчестер Сити» и жаждет видеть его в Турине на постоянной основе.

Криштиану Роналду и Массимилиано АллегриGetty Images

«Ювентус» стал бы для Гвардиолы логичным продолжением карьеры, ведь он тренирует только топ-клубы: сперва была «Барса», затем – «Бавария», затем – «Манчестер Сити». Но Пеп уже заявил, что не собирается в Турин – Кришу придется довольствоваться каким-то другим вариантом.

«Сколько раз мне повторять? Я не собираюсь уходить в «Ювентус», я не собираюсь перебираться в Италию. Я всем доволен в «Манчестер Сити» и никуда не собираюсь. В следующем сезоне я буду тренером «Ман Сити», я много раз это говорил», – сказал Гвардиола.

Впрочем, влияние Криша тоже было

Так считает президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис. «Роналду силен, одним своим присутствием в команде он заменил главного тренера. Роналду – настоящий мотиватор, лидер раздевалки. Я видел, как он действовал в сборной: сидел на скамейке и кричал больше, чем тренер», – приводит слова опального президента KickOff.com.

На уход Аллегри повлияла персона Дибалы

15 мая на сайте Calciomercato вышел эксклюзивный материал, рассказывающий об отношениях между Аллегри и аргентинским нападающим Пауло Дибалой. В тексте говорится, что Макс выразил желание продать Дибалу и выручить лишние 100 миллионов евро на трансферы. Руководство «Юве» не согласилось с позицией Аллегри: в частности, вице-президент клуба Павел Недвед неоднократно говорил Дибале, что тот обязательно останется в команде и может не переживать за свое будущее.

Пауло ДибалаGetty Images

В данном случае переплелись как футбольные, так и маркетинговые причины: Пауло остается самым раскрученным футболистом «бьянконери» после Роналду, и расставание с ним могло нанести удар по стремительно развивающемуся бренду «Юве». Выбирая между Дибалой и Аллегри, боссы «Юве» заняли сторону аргентинца. Было ли это решение правильным, покажет следующая Лига чемпионов.

За пять лет, проведенных в Турине, Аллегри дважды выводил «Ювентус» в финал Лиги чемпионов и оба раза уступил (в 2015 году «Барселоне», в 2017-м – «Реалу»).

Одним из претендентов на замену Аллегри стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

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