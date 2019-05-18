«Ювентус» официально объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри. 51-летний коуч выступил на пресс-конференции с президентом клуба Андреа Аньелли.

«Я оставляю команду с экстраординарными игроками, которые смогут побеждать. Настало время оставить команду в лучшем виде. Завтра мы должны отпраздновать победу в Серии А и попрощаться с профессором защитников Андреа Бардзальи. И вспомним эти пять необычных лет. Сейчас я абсолютно спокоен: в профессиональной жизни бывают случаи, когда приходится выбирать.

Мы поговорили, высказались относительно того, что будет лучше для «Ювентуса» и будущего команды. Клуб все обдумал и решил, что будет лучше, если я не буду главным тренером в следующем сезоне. Отношения с Аньелли, Недведом и Паратичи остаются отличными. Мы все выросли вместе. Сейчас подходящий момент, чтобы уйти», – цитирует Аллегри твиттер «Ювентуса».

«Я не буду отвечать на вопросы о тренере на новый сезон. Мы здесь, чтобы проводить Массимилиано Аллегри, – предупредил журналистов Аньелли. – Уже в мае 2013 года я чувствовал себя здорово, зная, что он возглавит «Юве». Мы прожили эти пять лет с взаимным уважением, с поражениями, но, прежде всего, с многочисленными победами. С Аллегри меня связывают замечательные личные и спортивные воспоминания. Прежде всего, я нашел в нем друга».

За пять лет Аллегри пять раз привел «Ювентус» к победе в чемпионате Италии. Четырежды клуб выиграл Кубок страны, дважды – Суперкубок.

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