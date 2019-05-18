Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил за совместную работу тренера Массимилиано Аллегри, который покинет Турин в конце сезона.

«Спасибо, мистер! Мы провели вместе всего год, но он получился исключительным, ведь вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек. Работать с вами было одно удовольствие», – написал Роналду в твиттере.

Роналду перешел в «Юве» летом 2018 года и выиграл с Аллегри чемпионат и Суперкубок Италии.

Аллегри за 5 лет с «Ювентусом» сделал четыре дубля в Италии (чемпионат + кубок), в сезоне-2018/19 выиграл пятый чемпионский титул. Он дважды вывел команду в финал ЛЧ.

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