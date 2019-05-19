Нападающий «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Италии-2018/19.

По информации La Gazzetta dello Sport, в рейтинге учитывались матчи Серии А, а также Кубка и Суперкубка Италии. Выбирали лучшего на основе данных Opta Sports и Netco Sports. 34-летний Роналду получит награду перед матчем 34-го тура Серии А – «Ювентус» сыграет на своем поле с «Аталантой».

За 30 матчей в Серии А Роналду забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач.

«Ювентус» досрочно оформил чемпионство, но вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале.

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