Экс-полузащитник «Ромы» Франческо Тотти доказал, что при нем осталась потрясающая техника.

Один из игроков в белой футболке сделал эффектный финт прямо перед носом легендарного итальянца. Через несколько секунд Тотти ускорился, получил мяч и одним касанием перебросил вратаря.

Тотти провел в «Роме» всю карьеру, отыграв в клубе 25 лет.

В 619 матчах за «волков» Франческо забил 250 мячей.

Тотти: «Однажды «Реал» прислал мне футболку с десятым номером. Но моя любовь к «Роме» победила»

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