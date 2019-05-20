Щегол обыграл Тотти наглым финтом – Франческо ответил шедевром в следующей атаке
Мастерство с годами не уходит.
Экс-полузащитник «Ромы» Франческо Тотти доказал, что при нем осталась потрясающая техника.
Один из игроков в белой футболке сделал эффектный финт прямо перед носом легендарного итальянца. Через несколько секунд Тотти ускорился, получил мяч и одним касанием перебросил вратаря.
- Тотти провел в «Роме» всю карьеру, отыграв в клубе 25 лет.
- В 619 матчах за «волков» Франческо забил 250 мячей.
Тотти: «Однажды «Реал» прислал мне футболку с десятым номером. Но моя любовь к «Роме» победила»
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