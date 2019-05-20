Страйкер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду задел сына кубком на праздновании чемпионства «бьянконери» в Серии A.

Криш собирался сделать фото вместе с завоеванным трофеем и семьей (сыном Криштиану-младшим, мамой Долорес Авейру и девушкой Джорджиной Родригес), но не удержал кубок и задел им по голове сына. Затем Роналду еще и легонько стукнул свою невесту.

В первом сезоне выступлений за «Ювентус» Роналду стал обладателем Суперкубка Италии и выиграл Серию A.

В Лиге чемпионов «бьянконери» дошли до 1/4 финала, где уступили «Аяксу». Роналду забил все 5 мячей своей команды в плей-офф турнира.

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