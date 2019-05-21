Фанаты «Ювентуса» и «Лацио» отдали дань уважения легенде итальянского футбола Даниэле де Росси, который покинул «Рому» по завершении сезона-2018/19.

Во время матчей заключительного 38-го тура Серии А болельщики растянули адресованные 35-летнему полузащитнику баннеры, доказав, что в некоторых случаях клубная принадлежность незначительна.

«Север приветствует Де Росси как яростного и несокрушимого соперника», – написали фанаты «Юве».

Де Росси выступал за «Рому» с 2002 года.

С клубом он дважды завоевал Кубок Италии и стал обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Италии Де Росси выиграл ЧМ-2006.

Де Росси: «Я бы хотел и дальше играть за «Рому», но клуб этого не хочет»

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