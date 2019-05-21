«Приветствуем как несокрушимого соперника». Фаны «Ювентуса» и «Лацио» вывесили баннеры для Де Росси
Врагов нужно уважать.
Фанаты «Ювентуса» и «Лацио» отдали дань уважения легенде итальянского футбола Даниэле де Росси, который покинул «Рому» по завершении сезона-2018/19.
Во время матчей заключительного 38-го тура Серии А болельщики растянули адресованные 35-летнему полузащитнику баннеры, доказав, что в некоторых случаях клубная принадлежность незначительна.
«Север приветствует Де Росси как яростного и несокрушимого соперника», – написали фанаты «Юве».
- Де Росси выступал за «Рому» с 2002 года.
- С клубом он дважды завоевал Кубок Италии и стал обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Италии Де Росси выиграл ЧМ-2006.
Де Росси: «Я бы хотел и дальше играть за «Рому», но клуб этого не хочет»
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