«Интер» представил новую форму психоделическим вайном со странной 3D-моделью
Уберите от экрана детей и эпилептиков.
Миланский «Интер» показал домашнюю форму на новый сезон. Цветовая гамма комплекта осталась неизменной – классические синие и черные вертикальные полосы, а вот сама презентация формы вызывает недоумение.
В коротком ролике показана странная 3D-модель футболистки в форме, которая неестественно крутится в кадре. Графика несколько не соответствуют уровню 2k19.
- За тур до конца чемпионата Италии «Интер» идет четвертым.
- В последнем туре «нерадзурри» сыграют с «Эмполи», который борется за выживание.
«Интер» представил гениальный ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте