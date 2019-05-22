Миланский «Интер» показал домашнюю форму на новый сезон. Цветовая гамма комплекта осталась неизменной – классические синие и черные вертикальные полосы, а вот сама презентация формы вызывает недоумение.

В коротком ролике показана странная 3D-модель футболистки в форме, которая неестественно крутится в кадре. Графика несколько не соответствуют уровню 2k19.

За тур до конца чемпионата Италии «Интер» идет четвертым.

В последнем туре «нерадзурри» сыграют с «Эмполи», который борется за выживание.

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