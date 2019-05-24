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Аллегри – о преемнике в «Ювентусе»: «Тренер из Манчестера»
Сульшер? Мойес? Ван Гал? Или...?
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намекнул на личность будущего тренера туринского клуба.
На вопрос фаната о том, кто станет преемником Аллегри, тот ответил: «Тренер из Манчестера уже близко», утверждает Sport Legnano, чей корреспондент якобы стал свидетелем разговора. При этом конкретного имени Макс не назвал.
- Одним из главных претендентов на пост в «Юве» считается Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».
- В Турин сватают и коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
- Массимилиано Аллегри уходит из «Юве» в конце сезона после пяти лет работы.
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