Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намекнул на личность будущего тренера туринского клуба.

На вопрос фаната о том, кто станет преемником Аллегри, тот ответил: «Тренер из Манчестера уже близко», утверждает Sport Legnano, чей корреспондент якобы стал свидетелем разговора. При этом конкретного имени Макс не назвал.

Одним из главных претендентов на пост в «Юве» считается Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

В Турин сватают и коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Массимилиано Аллегри уходит из «Юве» в конце сезона после пяти лет работы.

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