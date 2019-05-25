Роналду купил новый McLaren Senna за 1 миллион евро
Завидуйте – обновка смотрится потрясно.
Нападающий «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль.
По информации Marca, он потратил миллион евро на новый McLaren Senna мощностью в 800 лошадиных сил. Максимальная скорость, которую может развивать авто – 340 километров в час. Модель названа в честь легендарного гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны.
34-летний Криштиану похвастался обновкой в инстаграме.
- В сезоне-2018/19 Роналду стал чемпионом Италии с «Ювентусом», а также взял Суперкубок страны.
- Команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Аяксу».
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