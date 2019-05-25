Instagram

Роналду купил новый McLaren Senna за 1 миллион евро

Роналду купил новый McLaren Senna за 1 миллион евро
Eurosport

26 мин. назад

Завидуйте – обновка смотрится потрясно.

Нападающий «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль.

По информации Marca, он потратил миллион евро на новый McLaren Senna мощностью в 800 лошадиных сил. Максимальная скорость, которую может развивать авто – 340 километров в час. Модель названа в честь легендарного гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны.

34-летний Криштиану похвастался обновкой в инстаграме.

  • В сезоне-2018/19 Роналду стал чемпионом Италии с «Ювентусом», а также взял Суперкубок страны.
  • Команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Аяксу».

Роналду признан MVP чемпионата Италии

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте