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Пальмери: «Наполи» отклонил предложение «Реала» по Кулибали на 90 миллионов евро

Пальмери: «Наполи» отклонил предложение «Реала» по Кулибали на 90 миллионов евро
Eurosport

25 мин. назад

Такой защитник нужен самим.

Итальянский «Наполи» отклонил предложение мадридского «Реала» по трансферу защитника Калиду Кулибали.

«Реал» получил от «Наполи» отклоненную заявку по Кулибали на 90 миллионов евро», – написал итальянский журналист Танкреди Пальмери.

  • 27-летний сенегалец выступает за «Наполи» с 2014 года.
  • В составе неаполитанской команды он выиграл Суперкубок Италии.
  • Поиск «Реалом» защитника связывают с возможным уходом из команды Серхио Рамоса.

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