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Роналду установил личный антирекорд по голам в чемпионате за последние 10 лет
MVP Серии А сдал по сравнению с прошлыми достижениями.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч заключительного тура чемпионата Италии против «Сампдории».
Массимилиано Аллегри предоставил португальцу отдых. Таким образом, у Роналду останется 21 гол в Серии А-2018/19 – это худший его показатель в национальных первенствах за последние 10 лет.
- В чемпионате Англии-2008/09 Роналду, выступавший тогда за «МЮ», забил 18 мячей в 33 играх.
- Криштиану перешел в «Юве» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
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