Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри со следующего сезона возглавит «Ювентус».

По информации SNAI Sportnews, стороны уладили условия сделки в последние дни, контракт будет рассчитан на 3 года. Заработная плата 60-летнего Сарри в туринском клубе составит 7 миллионов евро. Возможно, 6 миллионов – основная сумма, 1 миллион – бонусы.

Соглашение будет подписано официально, когда Сарри разорвет контракт с «Челси». Сообщается, что официальных заявлений пока не будет из-за уважения к «Челси», который в четверг, 29 мая, сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги Европы.

Хосеп Гвардиола отказал «Ювентусу» трижды: когда туринцы играли в Лиге чемпионов против «Атлетико», когда «Сити» вылетел из ЛЧ от «Тоттенхэма» и в последние несколько недель. Гвардиола ответил: «Нет, спасибо»

«Ювентус» становился чемпионом Италии 8 лет подряд.

В сезоне-2018/19 Сарри привел «Челси» к бронзовым медалям АПЛ.

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