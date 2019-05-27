Сегодня, 26 мая, в Италии завершился очередной розыгрыш Серии A. Давайте разберемся, кто по итогам сезона попал в Лигу чемпионов, а кто – в Лигу Европы.

У Италии есть четыре прямые путевки в главный еврокубок, отсюда следует, что места в групповом турнире ЛЧ зарезервировали бессменный чемпион страны «Ювентус», занявший второе место «Наполи», а также «Аталанта» и «Интер». Бергамаски в последнем туре выиграли у немотивированного «Сассуоло» и сотворили главную сенсацию сезона: скромная команда Джан Пьеро Гасперини неожиданно для всех заняла третье место.

Игроки «Аталанты» празднуют забитый мячGetty Images

За четвертую путевку в ЛЧ до последнего сражались заклятые враги – «Интер» и «Милан». Перед командой Лучано Спаллетти стояла более простая задача – без оглядки на конкурента обыграть «Эмполи». А вот команде Дженнаро Гаттузо нужно было рассчитывать на осечку «Интера» и собственную победу над СПАЛ.

Надежду «россонери» подарил гол «Эмполи» на 76-й минуте, который мог свести матч «Интера» к ничьей. «Эмполи» был чрезвычайно мотивирован (команда билась за сохранение прописки в Серии A), но все же пропустил победный мяч от Раджи Наингголана и вылетел во второй дивизион.

В Лиге Европы-2019/20 Италию представят «Милан», «Рома» и выигравший Кубок Италии «Лацио».

Серию A по итогам нынешнего чемпионата покинули «Эмполи», «Фрозиноне» и «Кьево».

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