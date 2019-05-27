На матче заключительного тура чемпионата Италии-2018/19 болельщики «Ромы» вывесили трогательный баннер для главного тренера Клаудио Раньери.

«Мистер Раньери! В трудные времена вы ответили нам, а теперь получаете дань уважения от своих людей», – написано на растяжке. 67-летний коуч поклонился трибунам и прослезился.

Раньери начал в «Роме» карьеру игрока, затем он тренировал клуб с 2009-го по 2011 год и вернулся в марте 2019-го.

«Рома» выиграла у «Пармы» последний матч сезона (2:1) и заняла шестое место в Серии А.

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