Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси провел последний матч за клуб, в котором выступал с 2002 года.

После матча с «Пармой» 38-летнему футболисту организовали церемонию проводов. Болельщики на трибунах Олимпийского стадиона плакали, Де Росси обнимался с партнерами по команде, а потом не сдержал слез на плече у Франческо Тотти – еще одной легенды римского клуба. Сейчас Тотти работает в административной структуре «Ромы».

С «Ромой» Де Росси дважды завоевал Кубок Италии и стал обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Италии он выиграл ЧМ-2006.

В сезоне-2018/19 римляне заняли шестое место Серии А.

Де Росси: «Я бы хотел и дальше играть за «Рому», но клуб этого не хочет»

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