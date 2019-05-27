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Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата
Eurosport

34 мин. назад

Ну, как тут сражаться с Квальяреллой?

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата.

В нынешнем сезоне Серии A Криш забил 21 мяч и пропустил вперед Фабио Квальяреллу (26), Дувана Сапату (23) и Кшиштофа Пёнтека (22).

  • Последний раз Роналду не вошел в тройку лучших снайперов в 2006 году, когда в составе «Манчестер Юнайтед» забил всего 9 мячей.
  • По итогам сезона-2018/19 «Ювентус» стал чемпионом Италии, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

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