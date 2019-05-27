Getty Images
Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата
Ну, как тут сражаться с Квальяреллой?
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата.
В нынешнем сезоне Серии A Криш забил 21 мяч и пропустил вперед Фабио Квальяреллу (26), Дувана Сапату (23) и Кшиштофа Пёнтека (22).
- Последний раз Роналду не вошел в тройку лучших снайперов в 2006 году, когда в составе «Манчестер Юнайтед» забил всего 9 мячей.
- По итогам сезона-2018/19 «Ювентус» стал чемпионом Италии, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
«Он говорил, что укусит меня за задницу». Венесуэльская модель слила секс-переписку с Роналду
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте