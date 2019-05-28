Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход из итальянского клуба.

«Было нелегко решиться на уход из «Милана». Но это решение, которое я должен был принять. Момента, когда это решение созрело, не было – это сумма всех 18 месяцев работы в команде, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Это были незабываемые месяцы, которые я провел с огромной страстью. Для меня это мучительный, но взвешенный выбор.

Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с «Миланом» никогда не будет упираться в деньги», – цитирует Гаттузо La Repubblica.

«Милан» занял пятое место в чемпионате Италии и не попал в Лигу чемпионов.

Гаттузо пришел в «Милан» в ноябре 2017 года.

Глава МВД Италии: «Гаттузо – свиноголовый. Кто-нибудь мне объяснит, почему он такой упертый?»

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