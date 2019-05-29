Дочь бывшего полузащитника «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло попала под машину в центре Турина. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на агентство Ansa.

Инцидент произошел днем во вторник, 28 мая. 13-летняя девочка была доставлена в больницу, врачи обнаружили у нее несколько ушибов.

Большую часть карьеры Пирло выступал за «Милан» (2001-2011 гг.), с которым дважды выиграл чемпионат Италии и два раза победил в Лиге чемпионов.

Также он защищал цвета миланского «Интера» (1998-2001 гг.), «Ювентуса» (2011-2015 гг.), с которым четырежды стал чемпионом Италии, и «Нью-Йорк Сити».

«Я бы погибла ради него». Андреа Пирло бросил женщину, которая помогла ему стать великим

Качай приложение Eurosport для iOS или Android