Миланский «Интер» объявил о досрочном уходе главного тренера Лучано Спаллетти, чей контракт действовал до 2021 года.

«Интер» подтверждает, что Лучано Спаллетти больше не является главным тренером команды. Клуб благодарит Спаллетти за его работу и достигнутые с командой результаты», – говорится в заявлении на официальном сайте.

Первым кандидатом на пост преемника 60-летнего Спаллетти медиа называют Антонио Конте.

В чемпионате Италии-2018/19 «Интер» занял четвертое место, по дополнительным показателям уступив «Аталанте».

Спаллетти работал в «Интере» с 2017 года, не завоевал с командой ни одного трофея и оба раза финишировал в Серии А четвертым.

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