«Интер» объявил имя нового главного тренера клуба после увольнения Лучано Спаллети. На официальном сайте миланцев сообщается, что команду возглавил Антонио Конте. 49-летнему итальянцу поставили цель вернуть «Интер» на вершину европейского футбола.

«Я уверен, что Антонио Конте – один из лучших тренеров. Уверен, что он поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, которая всегда оставалась неизменной: снова сделать этот клуб одним из лучших в мире», – заявил президент «Интера» Стивен Чжан.

«Начинается новая глава в моей жизни, и я действительно взволнован. Своей работой я постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и директорами. Я выбрал «Интер» из-за того, что это мощный и амбициозный клуб с историей», – сказал Конте.

С «Ювентусом» Конте трижды стал чемпионом Италии и дважды привел команду к Суперкубку страны. «Челси» под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Англии.

В последний раз «Интер» выигрывал Серию А в сезоне-2019/10. Тогда же клуб победил в Лиге чемпионов.

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