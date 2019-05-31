Фанаты «Ювентуса» создали петицию, в которой требуют лишить Антонио Конте памятной звезды на клубном стадионе. Так они выражают протест его назначению на пост тренера «Интера» – главного соперника туринского клуба.

«Антонио Конте был нашим любимым капитаном, который играл за клуб всем сердцем. Потом он стал нашим тренером и неожиданно выиграл скудетто, хотя у него не было топ-команды. А потом он ушел по непонятным причинам за два дня до начала сезона. Сделал не очень хорошо, но и это можно логично объяснить. Но несмываемое пятно – его переход в «Интер».

Мы знаем, что тренеры и футболисты – профессионалы, которые имеют полное право делать профессиональный выбор, выходящий за рамки клубной принадлежности. Но переход в «Интер» – не профессиональный выбор для Конте. Профессиональным был бы «Наполи», «Рома», «Милан»... Перейти в «Интер» – перейти в клуб, который безуспешно пытался уничтожить нас и втоптать в грязь нашу историю, главным героем которой, несомненно, был Конте. Переход в «Интер» – не профессиональный выбор, а растоптанное достоинство.

Насколько я понимаю, звезда на стадионе означает быть ювентино всегда, а не только в прошлом. Совершая такой поступок, Конте больше не отражает дух и ценности ювентино», – говорится в тексте петиции на Change.org, которую подписали почти 7 тысяч человек.

Будучи игроком «Ювентуса», Конте выиграл главные национальные трофеи, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Возглавив «Юве» в 2011-м, он трижды привел команду к победе в Серии А и два раза выиграл Суперкубок Италии.

Конте стал главным тренером «Интера» и вошел в топ-5 высокооплачиваемых коучей мира

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