В инстаграме появилось видео с тренировки Джорджины Родригес – девушки игрока «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ролик был опубликован в фан-аккаунте Родригес. Посмотрев его, можно увидеть, как девушка в обтягивающих белых леггинсах выполняет приседания и параллельно держит в руках штангу.

Роналду стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года и в первом туринском сезоне стал чемпионом Италии.

В 2017 году Джорджина родила Криштиану дочь Алану Мартину. У футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей.

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