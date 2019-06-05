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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании прекращено по договоренности сторон
Криш может выдохнуть.
Дело по обвинению форварда «Ювентуса» в изнасиловании модели Кэтрин Майорги закрыто.
В суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства, сообщает Bloomberg. При этом не уточняется, носит ли договоренность добровольный характер.
- Инцидент с Майоргой произошел в 2009 году.
- Полиция возобновила дело об изнасиловании в сентябре 2018 года.
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