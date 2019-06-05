Журналист немецкого издания Der Spiegel Рафаэль Бушманн опроверг информацию о закрытии дела в отношении Криштиану Роналду об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«Дело не закрыто, а просто передано на рассмотрение в другой суд. Адвокаты Майорги не смогли доставить Роналду иск и подали заявление в федеральный суд», – написал Бушманн.

Изнасилование якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.

Полиция возобновила дело об изнасиловании в сентябре 2018 года.

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