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Журналист Der Spiegel: «Дело Роналду об изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд»

Журналист Der Spiegel: «Дело Роналду об изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд»
Eurosport

1 час назад

Криш рано расслабился.

Журналист немецкого издания Der Spiegel Рафаэль Бушманн опроверг информацию о закрытии дела в отношении Криштиану Роналду об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«Дело не закрыто, а просто передано на рассмотрение в другой суд. Адвокаты Майорги не смогли доставить Роналду иск и подали заявление в федеральный суд», – написал Бушманн.

  • Изнасилование якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.
  • Полиция возобновила дело об изнасиловании в сентябре 2018 года.

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