«Рома» официально объявила о назначении на пост главного тренера португальца Пауло Фонсеки.

«Пауло Фонсека будет новым тренером «Ромы» с сезона-2019/20», – говорится в официальном заявлении. Контракт подписан на два года с опцией продления.

«Я очень рад, что меня назначили новым тренером «Ромы». Благодарю руководство клуба за предоставленную мне возможность. Я полон энтузиазма и мотивирован вызовами, которые нас ожидают. С нетерпением жду переезда в Рим и начала работы. Я верю, что вместе мы добьемся чего-то особенного», – сказал Фонсека.

Ранее команду возглавлял Клаудио Раньери, временно заступивший на пост в марте 2019 года вместо Эусебио ди Франческо.

С 2016-го 46-летний Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер». Под его руководством клуб трижды стал чемпионом Украины, три раза взял Кубок страны и один раз выиграл Суперкубок.

До «Шахтера» он работал с несколькими португальскими клубами, включая «Порту» и «Брагу».

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