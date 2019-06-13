Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о планах дальнейшей работы.

«Собираюсь взять этот год, чтобы перезарядить батарейки и привести в порядок личную жизнь. Снова ощутить эту привязанность к семье, детям, друзьям. Последние 16 лет я провел так, будто меня прокручивали в блендере. Постоянно нужно отнимать то время, которые обычно проводишь с близкими.

Я определенно использую этот год, чтобы перезарядиться перед следующим сезоном», – сказал Аллегри на мероприятии в Милане, посвященному лидерству. Его цитирует Football Italia.

Макс Аллегри с 2014-го по 2019-й возглавлял «Ювентус» и выиграл с туринским клубом пять скудетто и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Он ушел в отставку с поста тренера «бьянконери» и стал самым побеждающим коучем в истории клуба – при нем «Юве» выиграл 71% матчей.

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