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Фанаты «Ливерпуля» второй год подряд помогли Лейве стать лучшим игроком «Лацио»

Фанаты «Ливерпуля» второй год подряд помогли Лейве стать лучшим игроком «Лацио»
Eurosport

2 ч. назад

Лукаса любят на «Энфилде» до сих пор.

Болельщики «Ливерпуля» во второй раз подряд помогли полузащитнику «Лацио» Лукасу Лейве стать лучшим игроком сезона в римской команде.

По информации Daily Star, 32-летний бразилец благодаря голосам из Ливерпуля набрал 88 процентов голосов, оставив позади Фелипе Кайседо и Сергея Милинкович-Савича. В сезоне-2017/18 фанаты мерсисайского клуба также помогли экс-игроку их клуба.

  • Лейва играл в «Ливерпуле» с 2007 по 2017 год, затем его продали в «Лацио».
  • В сезоне-2018/19 он провел за «Лацио» 22 игры и сделал два ассиста.

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