Фанаты «Ливерпуля» второй год подряд помогли Лейве стать лучшим игроком «Лацио»

Болельщики «Ливерпуля» во второй раз подряд помогли полузащитнику «Лацио» Лукасу Лейве стать лучшим игроком сезона в римской команде.

По информации Daily Star, 32-летний бразилец благодаря голосам из Ливерпуля набрал 88 процентов голосов, оставив позади Фелипе Кайседо и Сергея Милинкович-Савича. В сезоне-2017/18 фанаты мерсисайского клуба также помогли экс-игроку их клуба.

Лейва играл в «Ливерпуле» с 2007 по 2017 год, затем его продали в «Лацио».

В сезоне-2018/19 он провел за «Лацио» 22 игры и сделал два ассиста.

Бомба Лейва. Кто лучший игрок «Ливерпуля»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android