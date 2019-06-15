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Фанаты «Ливерпуля» второй год подряд помогли Лейве стать лучшим игроком «Лацио»
Лукаса любят на «Энфилде» до сих пор.
Болельщики «Ливерпуля» во второй раз подряд помогли полузащитнику «Лацио» Лукасу Лейве стать лучшим игроком сезона в римской команде.
По информации Daily Star, 32-летний бразилец благодаря голосам из Ливерпуля набрал 88 процентов голосов, оставив позади Фелипе Кайседо и Сергея Милинкович-Савича. В сезоне-2017/18 фанаты мерсисайского клуба также помогли экс-игроку их клуба.
- Лейва играл в «Ливерпуле» с 2007 по 2017 год, затем его продали в «Лацио».
- В сезоне-2018/19 он провел за «Лацио» 22 игры и сделал два ассиста.
Бомба Лейва. Кто лучший игрок «Ливерпуля»
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