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TMZ Sports: Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Ничего не закончилось – все только начинается.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании.
По информации TMZ Sports, обвиняющая 34-летнего футболиста американка Кэтрин Майорга отозвала иск из суда в штате Невада и обратилась в федеральный суд. Делу быстро дали ход, и Роналду уже получил повестку.
- Изнасилование якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.
- Полиция возобновила дело об изнасиловании в сентябре 2018 года.
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