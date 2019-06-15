Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании.

По информации TMZ Sports, обвиняющая 34-летнего футболиста американка Кэтрин Майорга отозвала иск из суда в штате Невада и обратилась в федеральный суд. Делу быстро дали ход, и Роналду уже получил повестку.

Изнасилование якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.

Полиция возобновила дело об изнасиловании в сентябре 2018 года.

Все-все-все о деле Майорги и Криша:

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

Роналду безумно хотел в MLS. Но из-за дела об изнасиловании закончит в «Юве»

«Даже собака ее не захотела бы». Новые факты в деле Криштиану Роналду об изнасиловании

Криштиану Роналду грозит пожизненное. Но почему об изнасиловании Кэтрин Майорги все молчат?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android